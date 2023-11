Nowa kometa potwierdzona, do jej odkrycia przysłużył się Polak

Jest oficjalne potwierdzenie odkrycia nowej komety, która po raz pierwszy została zauważona 5 listopada na zdjęciach wykonanych w Moonbase South Observatory w Namibii. Jednym z odkrywców jest Grzegorz Duszanowicz, polski astronom amator, który wybudował prywatne mini obserwatorium, gdzie prowadzi poszukiwania nieodkrytych obiektów. Nie jest to pierwszy taki sukces w dorobku Polaka, jednak po raz pierwszy udało mu się odkryć kometę z pomocą kolegi Jordi Camarasy.

Co ciekawe, na początku 2023 roku ta sama para astronomów odkryła potencjalnie niebezpieczną planetoidę o oznaczeniu 2022 AB1, która trafiła do oficjalnej bazy Minor Planetary Center. Obiekt ma około 200 metrów średnicy, a jego okres obiegu wynosi około 5,5 roku. W najbliższym podejściu mija naszą planetę w odległości zaledwie 2,5 milionów kilometrów. Ze względu na bliskie podejścia oraz średnicę oszacowaną na 170 do 200 metrów, planetoida trafiła na listę obiektów potencjalnie niebezpiecznych (PHA).

Reklama

Kometa C/2023 V4 Camarasa-Duszanowicz

Grzegorz Duszanowicz wraz z Jordi Camarasą prowadzą obserwacje nieba, wykorzystując teleskopy znajdujące się w amatorskim obserwatorium Moonbase South Observatory w Namibii. Kometa C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz) w momencie odkrycia wykazywała jasność na poziomie 18,6 mag z wyraźną aktywnością kometarną. Na zdjęciu widać jasną komę okalającą jądro komety oraz ciągnący się za nią warkocz. Według obliczeń przez peryhelium, czyli najbliżej Słońca, przejdzie 29 maja 2024 roku. Wtedy też powinna osiągnąć jasność 13,9 mag. Wypatrywać jej wtedy należy po zapadnięciu zmroku w konstelacji Woźnicy nad północnym horyzontem.

Najbliższe do Ziemi podejście komety Camarasa-Duszanowicz będzie miało miejsce kilka dni później, czyli 2 lipca 2024 roku z jasnością 14,3 mag. Wtedy też będzie się przemieszczać w okolicy gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, jednak będzie bardzo trudna do obserwacji. W momencie jej największego zbliżenia będziemy znajdować się po niewłaściwej stronie naszej orbity, w związku z czym, będziemy musieli zadowolić się relacjami astronomów znajdujących się po „szczęśliwej” stronie.

Amatorskie obserwatorium Moonbase South Observatory

Amatorskie obserwatorium, dzięki któremu dokonano odkrycia komety, znajduje się na farmie Hakos Astro, około 120 km na południowy zachód od stolicy Namibii. Dzięki swojemu położeniu w pobliżu zwrotnika Koziorożca na wysokości około 1830 metrów nad poziomem morza zyskuje dostęp do pięknego, ciemnego południowego nieba.

Obserwatorium uruchomione zostało w 2019 roku przez Duszanowicza. Co ciekawe obserwatorium jest w pełni zdalnie sterowane i w dużej mierze autonomiczne. Zaprogramowane zostało w taki sposób, aby automatycznie prowadzić wybrane obserwacje. Stabilne łącze internetowe zapewnia stały dostęp do systemów obserwatorium w czasie rzeczywistym. Obserwatorium specjalizuje się przede wszystkim w wyszukiwaniu planetoid, jednak w tym wypadku udało się ustrzelić również kometę.