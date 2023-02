Przełomowe odkrycie teleskopu Webba. To historia Wszechświata

Bliskie, ale małe planetoidy są trudne do wykrycia

Pomimo faktu, że znajduje się dość blisko Ziemi, to jednak znajdują się bardzo małe obiekty, które do tej pory nie można było wykryć nie tylko za pomocą naziemnych teleskopów, ale również kosmicznych. Teraz się to powoli zmienia na lepsze, a to za sprawą właśnie niesamowitych możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Zespół w swoich obserwacjach wykorzystał wstępne dane kalibracyjne z innej planetoidy o numerze 10920 do przetestowania nowej techniki ograniczania orbity obiektu i szacowania jego wielkości. W użyciu była technika Mid-InfraRed Instrument (MIRI) w połączeniu z cennymi informacjami pozyskanymi przez należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej sondę Gaia.