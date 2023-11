Radioteleskop ALMA przechwycił obraz gwiazdy w największej rozdzielczości

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) to znane obserwatorium, które jest zlokalizowane na płaskowyżu Chajnantor na pustyni Atakama w północnym Chile. To największy na świecie teleskop wykorzystujący fale milimetrowe składający się z 66 odbiorników, który w przeszłości wykorzystywano m.in. do obserwacji Słońca. Radioteleskop został użyty do przechwycenia bardzo dokładnego obrazu gwiazdy.

Gwiazda R Leporis na najlepszym obrazie z radioteleskopu ALMA

Naukowcy zmusili radioteleskop ALMA do granic możliwości i dzięki temu udało się z wykorzystaniem tego obserwatorium przechwycić obraz w największej rozdzielczości w całej historii placówki badawczej. Na zdjęciu uchwycono gwiazdę R Leporis, która znajduje się w Drodze Mlecznej.

Reklama

Zdjęcie Gwiazda R Leporis na obrazie z radioteleskopu ALMA w rekordowej rozdzielczości / Y. Asaki - ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / materiał zewnętrzny

Gwiazda R Leporis znajduje się w naszej galaktyce i jest od nas oddalona o około 1350 lat świetlnych. Radioteleskop ALMA do przechwycenia tego obrazu został specjalnie przygotowany. Wykorzystano tu odbiornik w paśmie 10 o najwyższej częstotliwości i konfiguracji obejmującej obszar 10 mil (ok. 16 km). W konsekwencji udało się uzyskać powyższy obraz gwiazdy, która znajduje się w finalnej fazie ewolucji. Na pomarańczowo widać emisję z powierzchni gwiazdy. Natomiast na niebiesko otaczającą ją strukturę gazową.

To przełom w astrofizyce

To niezwykłe osiągnięcie w obrazowaniu w wysokiej rozdzielczości dzięki zaawansowanym możliwościom ALMA stanowi znaczący kamień milowy w naszym dążeniu do zrozumienia wszechświata. Yoshiharu Asaki, główny autor badania.

Naukowcy uważają, że jest to przełomowe osiągnięcie, które otwiera nowe możliwości dla astrofizyki. Stało się to możliwe poprzez wykorzystanie nowej techniki kalibracji. Pozwoliło to uzyskać obraz w rozdzielczości, którą porównano do możliwości zobaczenia z Ziemi autobusu na powierzchni Księżyca.

Nowy obraz otwiera kolejne możliwości dla przyszłych obserwacji. Naukowcy już teraz są podekscytowani i twierdzą, że nowa technika umożliwi szersze wykorzystanie radioteleskopu ALMA. "Sukces obserwacji w wysokiej rozdzielczości w paśmie 10 pokazuje nasze zaangażowanie w innowacje i wzmacnia pozycję ALMA jako lidera odkryć astronomicznych. Jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami dla społeczności naukowej." - podsumowuje Asaki w oświadczeniu.