Starship doleciał do kosmosu i przepadł

Starship w trakcie sobotniej próby pokonał umowną linię Kármána i doleciał do przestrzeni kosmicznej, ale niedługo po tym SpaceX straciło z nim kontakt. Statek przepadł i nie wylądował w oceanie, co brano pod uwagę. Mimo to ostatni lot był wielkim sukcesem, a firma zebrała mnóstwo danych, które pozwolą jej na dopracowanie przyszłych konstrukcji tej rakiety.

Zdjęcie Start Starshipa był bardzo widowiskowy / Adam Bernstein/SpaceflightNow / materiał zewnętrzny

Kiedy Starship ponownie poleci w kosmos? SpaceX na razie chce przyjrzeć się dokładniej ostatniej misji i musi wyciągnąć różne wnioski, które wpłyną na ulepszenia dla rakiety. Dopiero wtedy będzie można mówić o kolejnym starcie, ale ten odbędzie się najwcześniej dopiero za kilka miesięcy.