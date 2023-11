Większość statku kosmicznego spłonęła wysoko nad Ziemią, jednak część materiału wpadła do Pacyfiku, jak informuje Roskosmos.

Pozbywanie się zbędnego sprzętu z ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, odizolowana na orbicie na wysokości 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, wypracowała sobie specjalny system, który pozwala w skuteczny sposób pozbywać się śmieci i zbędnego sprzętu. Gdyby nie podejmowano tego typu działań regularnie, ISS zamieniłaby się w wielki, kosmiczny latający śmietnik.

Tego typu ogniste wydarzenie jak to, które miało miejsce wczoraj, jest również standardową procedurą w przypadku statków towarowych jednorazowego użytku. Obecnie trzy statki kosmiczne dostarczają zapasy na ISS, dwa z nich to kapsuły jednorazowe, jest to wspomniany rosyjski Progress i pojazd Cygnus firmy Northrop Grumman. Po dostarczeniu ładunku na ISS są rutynowo wyrzucane do atmosfery, ponieważ stacje dokujące stacji są potrzebne na kolejne dostawy.

Trzeci statek kosmiczny to kapsuła Dragon firmy SpaceX. Jednak różni się ona od dwóch pozostałych tym, że jest wielokrotnego użytku. Po bezpiecznym zwodowaniu jest ponownie wykorzystywana.

Kolejna misja towarowa w wykonaniu Roskosmosu jest już w przygotowaniu. Kolejny statek kosmiczny Progress ma wystartować z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie już 1 grudnia w piątek. Na jego pokładzie znajdą się trzy tony żywności, paliwa i innych niezbędnych do funkcjonowania astronautów materiałów. Start odbędzie się w ramach misji Ekspedycja 70.