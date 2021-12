Satelity SpaceX na kursie kolizyjnym z kosmicznymi śmieciami

Filip Mielczarek Astronomia

Słynne słowa "no great, no terrible" idealnie pasują do sytuacji, w jakiej znalazły się satelity kosmicznego internetu Starlink od Elona Muska. Musiały one ustąpić miejsca kosmicznym śmieciom, podobnie jak astronauci z ISS, ale na razie mamy nad tym kontrolę.

Satelity Starlink uniknęły zderzenia z kosmicznymi śmieciami /SpaceX /materiały prasowe