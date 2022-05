Załogowa misja na Marsa może zostać zrealizowana szybciej niż ktokolwiek przypuszczał, bo pierwsi astronauci dotrą na powierzchnię tej planety prawdopodobnie przed końcem obecnej dekady, a przynajmniej tak zakłada prezes i dyrektor operacyjna SpaceX, Gwynne Shotwell, która udzieliła wywiadu Shepardowi Smithowi z CNBC.



Ludzie na Marsie jeszcze przed końcem dekady

Myślę, że będzie to w tej dekadzie. Ludzie na Księżycu, jeszcze wcześniej. Uważam, że musimy dostarczyć dużą dostawę na powierzchnię Marsa, a wtedy ludzie zaczną się nad tym intensywniej zastanawiać. A potem, myślę, że w ciągu pięciu lub sześciu lat, ludzie zobaczą, że to będzie realne miejsce, do którego można się udać - powiedziała Shotwell.

Reklama

SpaceX oczywiście chce być pierwszą agencją kosmiczną, która zrealizuje tę ambitną wizję. Firma opracowuje w tym celu ogromny zestaw rakietowo-kosmiczny (rakieta nośna wraz ze statkiem kosmicznym) wielokrotnego użytku o nazwie Starship , który zabierać będzie ludzi i ładunki na Księżyc, Marsa i dalej.



Starship ma już w swoim kalendarzu kilka zarezerwowanych misji księżycowych, na przykład w 2018 r. japoński miliarder Yusaku Maezawa zarezerwował bilet na podróż dookoła Księżyca z docelową datą wystrzelenia w 2023 roku. Co więcej, NASA wybrała Starship jako pierwszy załogowy lądownik księżycowy w programie Artemis, którym planuje umieścić astronautów w pobliżu południowego bieguna Księżyca w 2025 roku.

NASA postrzega Artemis jako część większego programu z Księżyca na Marsa i zamierza rozpocząć załogową misję na Czerwoną Planetę w 2040 roku, czyli praktycznie dekadę po tym, jak SpaceX dostarczy pierwszych ludzi w to miejsce - niezależnie jednak od scenariusza, to właśnie Elon Musk zostanie najpewniej zapamiętany jako ten, który wysłał ludzi na Marsa.



SpaceX pracuje obecnie nad bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju Starship, czyli pierwszym orbitalnym lotem testowym pojazdu. Firma Elona Muska chce w niedalekiej przyszłości wystartować ze swojego obiektu w południowym Teksasie, ale na przeszkodzie stanęła Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA), która musi wystawić ocenę środowiskową działań w Starbase - przegląd miał zostać wykonany do końca 2021 r., ale FAA kilkakrotnie przesuwało ten termin, ostatnio do 31 maja. Czy tym razem uda się go dotrzymać? Trudno powiedzieć, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, działania w bazie będą mogły ruszyć pełną parą.