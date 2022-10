Sonda Lucy podróżuje po kosmosie już od roku. Przez te wszystkie miesiące wysłała na Ziemię wiele spektakularnych obrazów otoczenia naszej planety. Tym razem możemy cieszyć oczy kolejnym pięknym obrazem, na którym pojawiła się Ziemia i Księżyc.

Jak tłumaczą astronomowie z NASA, z tej perspektywy możemy zobaczyć dystans dzielący Błękitną Planetę i Srebrny Glob. Jest to średnio 384 tysiące kilometrów. Co ciekawe, w pustce pomiędzy tymi globami zmieściłoby się 30 naszych planet. Chociaż wydaje się, że Księżyc znajduje się blisko nas, to jednak światło potrzebuje sekundę, by przemierzyć tę drogę, a podróż tam samochodem z prędkością 100 km/h zajęłaby ok. 158 dni.

Reklama

Sonda Lucy zbada Planetoidy Trojańskie

Opublikowany obraz został uwieczniony przez sondę Lucy 13 października bieżącego roku. Patrząc na Ziemię i Księżyc w tle z mroczną otchłanią kosmosu, nie można nie odnieść ważenia, jakim pyłkiem jesteśmy w ogromie Wszechświata. Astronomowie uważają, że w całym kosmosie są biliony planet. Część z nich jest przyjazna rozkwitowi życia. Pomimo tego faktu, ludzkość od zarania dziejów prowadzi ze sobą bezsensowne wojny o śmiesznie małe terytoria. Obraz przywodzi też na myśl Pale Blue Dot , czyli słynną fotografię wykonaną przez sondę Voyager-1 z odległości 6,4 miliarda kilometrów od naszej planety.

Pojazd NASA został ochrzczony nazwą Lucy, który jest nawiązaniem do nazwy słynnego szkieletu hominina Lucy. Został on odkryty w 1974 roku w dolinie rzeki Auasz w Etiopii. Dzięki niemu poznaliśmy historię ewolucji istot człekokształtnych. Analogicznie, badania sondy Lucy mogą pomóc w odkryciu skamieniałości pozostałych po formowaniu się i ewolucji planet.

Misja sony Lucy potrwa 12 lat. Urządzenie NASA rozpocznie pierwsze wstępne badania Planetoid Trojańskich w 2025 roku, ale dopiero w 2027 roku inżynierowie wybiorą kilka z nich i do roku 2033 przyjrzą się im bliżej. Na dobry początek zostanie zbadana planetoida 52246 Donaldjohanson. Wówczas powinniśmy zdobyć tak potężną ilość niezwykle ciekawych informacji, że na ich podstawie będziemy mogli zrozumieć całą historię formowania się Układu Słonecznego, a w tym również naszej planety.