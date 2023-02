Starship czyli rakieta-gigant przeszła kolejny test. Lot na Marsa bliżej?

SpaceX zamierza sprawdzić, czy w wyniku testu nie doszło do uszkodzenia platformy startowej. Wcześniejsze podobne testy spowodowały pęknięcia betonu przy konstrukcji podtrzymującej rakietę, co wymagało naprawy. Wszystkie testy nowej rakiety Starship powinny zakończyć się wkrótce i będzie ona gotowa do pierwszego startu, który powinien nastąpić w najbliższych tygodniach.





31 uruchomionych silników jednocześnie to absolutny rekord największej ilości jednostek napędowych, jakie kiedykolwiek zaczęły działać w jednej rakiecie. Tym samym został pobity rekord radzieckiej, 30-silnikowej rakietę N1, która zaliczyła cztery nieudane próby lotu w latach 1969-1972.

Starship to rakieta dwustopniowa, która powstała z myślą o programie powrotu ludzi na Księżyc, a także pierwszym załogowym locie na Marsa. Elon Musk po udanym teście 31 silników oznajmił na Twitterze, że w przyszłości Starship zabierze ludzkość na Marsa. Pierwszy start rakiety Starship powinien nastąpić prawdopodobnie na przełomie lutego i marca.