Niedawno firma SpaceX otrzymała zgodę na start najpotężniejszego w historii ludzkości systemu transportu kosmicznego, jeśli spełni wiele warunków postawionych przez agencję FAA z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Wygląda na to, że Elon Musk dostosował się do wymagań władz i jest gotowy do startu.

Starship połączony z Boosterem ma niesamowite 120 metrów wysokości, a na jego pokładzie znajduje się aż 39 silników Raptor. W dziewiczym locie zestawu udział ma wziąć Ship 24 i Booster 7, czyli konfiguracja, która została złożona już rok temu.

Starship gotowy do lotu w kosmos. Kiedy start?

Elon Musk ze swoim zespołem inżynierów i fanami musieli czekać ponad rok na ten wielki moment. Jeśli lot przebiegnie pomyślnie, znajdziemy się już tylko o krok od lotu na Księżyc i pierwszego lotu na Marsa. Obecnie w ośrodku SpaceX trwają przygotowania do testów statycznych Boostera 7. Start Starship może dobyć się w ciągu 2 tygodni.

Jak będzie wyglądał lot Starship? Po starcie zestawu, po ok. 3 minutach Starship odłączy się od Boostera i wejdzie na orbitę okołoziemską, a Booster uruchomi silniki i wyląduje w wodach Zatoki Meksykańskiej. Tymczasem Starship wykona 3/4 okrążenia Ziemi i uruchomi sześć silników, by wylądować w wodach Oceanu Spokojnego, w okolicach Hawajów.

Starship zabierze ludzi na Księżyc i Marsa

SpaceX podało, że całe wydarzenie ma trwać ok. 90 minut. Starship i Booster nie będą ratowane. Oba pojazdy skończą swój żywot w wodzie i staną się symbolem prób stworzenia technologii, która ma pozwolić ludzkości powrócić na Księżyc i odbyć pierwszą podróż na obcą planetę, Marsa.

Musk zapowiedział, że jeśli test przebiegnie po jego myśli, to jeszcze w tym roku możemy spodziewać się kolejnych lotów kosmicznych Starship, a już kończących się lądowaniem na lądzie. Niebawem mają być też gotowe morsie platformy startowe, dzięki którym będzie można podróżować Stashipami po całym świecie, a armia USA będzie mogła transportować w dowolne miejsce broń jądrową.