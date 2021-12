Tajemnicze dźwięki z ogromnego księżyca Jowisza

Mowa o Ganimedesie, największym księżycu Jowisza i jednocześnie największym księżycu w Układzie Słonecznym, który ma większą średnicę od Merkurego. Astronomowie uważają, że na tym globie może rozkwitać życie, gdyż znajduje się tam nie tylko ocean wody w postaci ciekłej, ale również z niego unosi się w przestrzeń kosmiczną para wodna. Naukowcy sądzą również, że znajduje się tam więcej wody, niż na Ziemi.

Rewelacji dotyczących tego obiektu jest znacznie więcej. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się za sprawą obserwacji prowadzonych przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, że wokół Ganimedesa znajduje się rzadka atmosfera złożona niemal w pełni z tlenu. Nie brakuje też pola magnetycznego i magnetosfery. Co tu dużo mówić, panują tam niemal idealne warunki do rozkwitu życia. Ale to jeszcze musimy potwierdzić.

Ganimedes może skrywać ślady biologicznego życia

Amerykańska i Europejska Agencja Kosmiczna szykują misje sond kosmicznych na lodowe księżyce Jowisza i Saturna. Jest wielce prawdopodobne, że to właśnie tam występować mogą podgrzewające wodę kominy hydrotermalne, a przy nich rozkwitać proste formy życia, jak miało to miejsce na Ziemi przed miliardami lat. Lata 20. i 30 XXI wieku zapowiadają się zatem wyśmienicie pod względem poszukiwań życia w naszym Układzie Słonecznym.



Tymczasem NASA opublikowała w globalnej sieci bardzo ciekawy materiał dźwiękowy zarejestrowany przez sondę Juno, która od kilku lat prowadzi intensywne badania największej planety naszego układu. Nagranie powstało w czerwcu przy użyciu instrumentu Juno Waves. Wyłapuje on fale radiowe generowane przez magnetosferę księżyca. Na ich podstawie zostały wygenerowane dźwięki, jakie można usłyszeć w pobliżu Ganimedesa. Brzmią one tajemniczo.



Badaczy zastanawia wzrost intensywności dźwięków, mniej więcej w środku opublikowanego nagrania. Prawdopodobnie to anomalie w polu magnetycznym obiektu, które zostały zarejestrowane wraz z przemieszczaniem się sondy. Aby to potwierdzić potrzebnych jest więcej badań.

Naukowcy przy pomocy instrumentu Juno Waves i aż 32 bliskich przelotów sondy, przygotowali też mapę pola magnetycznego Jowisza. Co ciekawe, okazuje się, że Wielka Niebieska Plama, czyli anomalia magnetyczna, występująca w okolicy równika planety, w ciągu 5 lat nie tylko zwiększyła swoją intensywność, ale również dowiedzieliśmy się, że przemieszcza się na wschód z prędkością ok. 4 centymetrów na sekundę. Wykonanie pełnego okrążenia wokół planety powinno zająć jej około 350 lat.