Mimo swojej geologicznej nieaktywności Księżyc doświadcza pewnych drgań spowodowanych przyciąganiem grawitacyjnym Ziemi oraz gwałtownymi zmianami temperatur. Te drugie są bardzo regularne i znane jako termiczne trzęsienia Księżyca.

Dzięki najnowszej analizie danych z sejsmometrów misji Apollo 17, wiemy, że trzęsienia Księżyca występują z niezwykłą regularnością, zbiegając się ze wschodem Słońca do najwyższej pozycji na niebie, a następnie powolnym zachodem. Te wstrząsy są tak regularne, że naukowcy nazwali je „księżycowym budzikiem”.

Nieregularne trzęsienia spowodowały czynniki ludzkie

Za pomocą uczenia maszynowego naukowcy przeanalizowali zbierane przez okres ośmiu miesięcy dane. Oprócz regularnych trzęsień termicznych, o których naukowcy wiedzieli, wykryte zostały jeszcze inne, które nie pasowały do modelu trzęsień księżycowych.

Naukowcom udało się wykryć źródło anomalii. Okazało się, że za te wstrząsy odpowiada pozostawiony na Księżycu moduł zniżania statku misji Apollo 17. Podczas wschodu Słońca promienie docierające do pojazdu nagrzewały jego powierzchnię, co powodowało rozszerzanie się materiału. W efekcie powstawały wibracje na tyle silne, że układ sejsmiczny był w stanie je wykryć.

Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom naukowcy będą w stanie lepiej przygotować się do przyszłych misji załogowych na Księżyc. Szczególne znaczenie ma to w przypadku planowanej budowy Międzynarodowej Stacji Badawczej na Księżycu (ILRS) oraz proponowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną Księżycowej Wioski.

W związku z wahaniami temperatur, zamiast stopów metali do budowy księżycowych domów, można wykorzystać materiały kompozytowe, by nie wywoływać lokalnych trzęsień Księżyca. Mimo że te trzęsienia są zbyt małe, by ktokolwiek na powierzchni Księżyca je wyczuł, to jednak badanie ich dostarcza bezcennych danych, które zostaną wykorzystane podczas kolonizacji Srebrnego Globu.

Ważne jest, aby wiedzieć jak najwięcej z istniejących danych, abyśmy mogli projektować eksperymenty i misje, które pozwolą odpowiedzieć na właściwe pytania. Księżyc to jedyne poza Ziemią ciało planetarne, na którym znajduje się więcej niż jeden sejsmometr na raz. Daje nam to jedyną możliwość dokładnego zbadania innego ciała. Allen Husker, profesor badań geofizycznych w Wydziale Nauk Geologicznych i Planetarnych Caltech.