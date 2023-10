Tajemniczy sygnał radiowy sprzed 8 miliardów lat dotarł do Ziemi

Naukowcy mają również nadzieję, że FRB mogą stanowić unikalną metodę pozwalającą „zważyć” wszechświat poprzez pomiar niezliczonej materii pomiędzy galaktykami.

Jeśli policzymy ilość normalnej materii we Wszechświecie – atomów, z których wszyscy się składamy – okaże się, że brakuje ponad połowy tego, co powinno tam być dzisiaj. Uważamy, że brakująca materia kryje się w przestrzeni między galaktykami, ale może być tak gorąca i rozproszona, że nie da się jej dostrzec przy użyciu normalnych technik. Powiedział współautor badania Ryan Shannon.

Do tej pory astronomom nie udało się wyodrębnić metody szacowania masy Wszechświata, by wyniki były ze sobą zgodne. Sugeruje to, że czegoś nie uwzględniono w obliczeniach. Szybkie rozbłyski radiowe są powszechnym zjawiskiem w kosmosie. Do tej pory astronomom udało się ustalić punkty początkowe prawie pięćdziesięciu ze wszystkich odkrytych.

Dzięki rozwojowi technologii oraz coraz bardziej zaawansowanym teleskopom będzie można wykorzystać zebrane dane do wykrywania materii pomiędzy galaktykami, co pozwoli na lepsze zrozumienie struktury Wszechświata.

