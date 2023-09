Teleskop Jamesa Webba może rozwiązać zagadkę dziwnej gwiazdy w galaktyce

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został użyty do obserwacji jednej z najbardziej tajemniczych gwiazd w galaktyce. Jest to obiekt KIC 8462852, który znajduje się niespełna 1,5 tys. lat świetlnych od nas. Gwiazda Boyajiana wykazuje dziwne anomalie związane ze zmianami jasności, które to obecnie nie mają naukowego wytłumaczenia.

Zdjęcie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba / forplayday / 123RF/PICSEL