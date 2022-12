ThinkOrbital uruchomi kosmiczną fabrykę. Podzespoły i leki "Made in Space"?

Lee Roten przekonuje też, że tego typu stacja może pomóc rozwiązać problem kosmicznych śmieci i niedziałających narzędzi badawczych. ThinkPlatform zostanie wyposażone w autonomiczne satelity do pozyskiwania krążących po orbicie śmieci, które następnie będą na miejscu przetwarzane, np. w pył aluminiowy, przydatny do produkcji paliwa rakietowego.

A że projekt przewidziany jest jako modułowy, bardzo łatwo można go będzie rozbudować o kolejne potrzebne elementy czy zmienić jego zastosowanie, a do tego może operować jako samodzielna stacja lub też zadokowana do większej jednostki kosmicznej, np. rakiety Starship. ThinkObital nie ukrywa zresztą, że ta elastyczność jest celowa, bo firma ma zamiar wypełnić każdą orbitalną niszę - jeśli będzie zapotrzebowanie na miejsca "noclegowe", to platforma zmieni się w hotel, a jeśli na zastosowanie militarne, to również jest taka możliwość.



Zdjęcie ThinkOrbital będzie modułową konstrukcją, oferującą dużą elastyczność rozbudowy i zmiany przeznaczenia / ThinkOrbital / materiały prasowe

Roten podkreśla też, że bardzo ważne jest dla nich, aby ThinkPlatform było samobudującą się stacją, wymagającą jak najmniej interwencji człowieka. W związku z tym pracuje nad technologią konstrukcji za pomocą robotycznego ramienia, wykorzystującego spawanie wiązką elektronów, którego skuteczność udowodniło już ZSRR w latach 80. ubiegłego wieku.



Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy naginać fizyki, aby tak się stało. Spawanie wiązką elektronów w kosmosie zostało zademonstrowane przez Sowietów w latach 80., więc wiemy, że to działa. Chcemy zrobić demonstrację w locie, żeby zebrać własne dane, ale jesteśmy przekonani, że to działa tłumaczy Roten.

Kiedy zatem kupimy komputer wyposażony w naklejkę z napisem "Made in Space"? Tego niestety nie wiemy, bo ThinkPlatform nie podzieliło się żadnymi konkretnymi datami, ale będziemy z zainteresowaniem przyglądać się jego rozwojowi.