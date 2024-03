Trzy razy więcej wody niż w oceanach Ziemi. Odkrycie w nieodległym układzie

Woda pokrywa większość naszej planety i ziemskie oceany są naprawdę rozległe oraz zawierają mnóstwo wody. Tymczasem astronomowie doszukali się jej w znacznie większych ilościach w całkiem nieodległym układzie z młodą gwiazdą, która jest bardzo podobna do Słońca. Wstępne obserwacje ujawniły, że jest tam kilka razy więcej wody niż na Ziemi.

Młoda gwiazda HL Tauri z dyskiem protoplanetarnym

Zacznijmy od tego, że HL Tauri nie jest nowym odkryciem. To młoda gwiazda podobna do Słońca, która znajduje się około 450 lat świetlnych od nas. Nie jest to zbyt blisko, bo do najbliższej gwiazdy (Proxima Centauri) mamy około 4,2 lat świetlnych, ale w przypadku kosmicznych odległości nadal jest to nasze "podwórko". Wszak promień całej galaktyki ma 105,7 tys. lat świetlnych.

Zdjęcie Powiększony obraz dysku wokół HL Tauri na tle zdjęcia otoczenia gwiazdy, wykonanego przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), ESA/Hubble and NASA / Judy Schmidt / materiał zewnętrzny

HL Tauri znajduje się w gwiazdozbiorze Byka i obecny wygląd tego systemu dobrze oddaje wideo udostępnione dekadę temu przez Europejskie Obserwatorium Południowe, które możecie obejrzeć poniżej. Po zbliżeniu widać coś, co przypomina pierścienie. To dysk protoplanetarny krążący wokoło gwiazdy, z którego z czasem uformują się planety. To właśnie w nim astronomowie znaleźli coś bardzo ciekawego.

Wideo youtube

Jest tam trzy razy więcej wody niż w oceanach Ziemi

Dokładniejsze badania dysku protoplanetarnego (wewnętrznego) wykazały, że jest tam trzy razy więcej wody w porównaniu do wszystkich oceanów Ziemi. Ma ona postać pary wodnej i występuje w szczególności w przerwie w dysku. Dlaczego akurat tam? Naukowcy podejrzewają, że ma to związek z formowaniem się planety.

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będziemy w stanie uzyskać obraz oceanów pary wodnej w tym samym obszarze, w którym przypuszczalnie powstaje planeta. Skomentował kierownik badań Stefano Facchini, astronom z Uniwersytetu Mediolańskiego we Włoszech.

Astronomowie twierdzą, że ta przerwa może być spowodowana formującą się planetą. Obiekt potrzebuje w trakcie procesu powstawania dużo materii i to powoduje tworzenie się przestrzeni w dysku. Odkrycie jest bardzo istotne z punktu lepszego poznania historii Układu Słonecznego.

Układ Słoneczny i Ziemia mogły powstać w podobny sposób

System z HL Tauri przypomina wczesny Układ Słoneczny sprzed około 4,5 mld lat. Znajdująca się tam gwiazda jest podobna do młodego Słońca i podobne warunki mogły panować niegdyś w naszym rejonie kosmosu. Naukowcy chcą dokładniej przyjrzeć się temu regionowi i spróbować uzyskać odpowiedzi na pytania związane z udziałem wody w formowaniu się planet. Podobne zjawiska mogły towarzyszyć powstawaniu Ziemi.

Do odkrycia wykorzystano sieć radioteleskopów Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) znajdujących się na płaskowyżu Chajnantor w chilijskich Andach. Placówka w imieniu Europy zarządzana jest przez ESO (Europejskie Obserwatorium Południowe), do którego należy również Polska.