Webb wykrył wodę w dysku formującym planetę. Tam może powstać druga Ziemia

Woda może brać udział w początkowych etapach formowania się planet nadających się do życia

Dzięki niesamowitym możliwościom Kosmicznego Teleskopu Webba, zespół badawczy MINDS z Max Planck Institute for Astronomy odkrył wodę w obszarze kształtowania się planet wokół młodej gwiazdy. Jest to pierwsze tego typu odkrycie w dysku gazu i pyłu, który zawiera co najmniej dwie planety. Astronomowie sądzą, że są duże szanse na powstanie ziemiopodobnej planety w tych warunkach.

Odkrycie to jest dowodem na istnienie kosmicznego mechanizmu dostarczania wody na potencjalnie nadające się do zamieszkania planety już podczas fazy ich formowania się, jeszcze przed uderzeniami asteroid zawierających wodę.

