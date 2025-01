Pasażer z kebabem. Możesz go zamówić podczas lotu

Jeśli mielibyśmy wskazać najpopularniejszy wśród Polaków fast food, to bez wątpienia byłby to kebab. Teraz to wywodzące się z Turcji danie trafiło do menu jednej z linii lotniczych i wiele osób zapewne pozazdrości go naszym zachodnim sąsiadom.