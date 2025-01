Południowokoreańskie czołgi K2GF (Gap Filler) Black Panther niezwykle szybko trafiają do polskiej armii. Po podpisaniu umowy na 180 ich sztuk w sierpniu 2022 do końca 2024 roku do Polski dotarło już 84. W tym roku dostawy mają już zostać zrealizowane i patrząc na dotychczasowe tempo, można zakładać, że to się dokona.