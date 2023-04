Wirówka do sałaty? Nie, kosmiczna stacja przyszłości Airbus LOOP

ISS to przeszłość. Nadlatuje Airbus LOOP

Astronauci żyją i pracują na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od 2000 roku, chociaż cykl jej życia był zaplanowany na 15 lat - oznacza to, że nieuchronnie zbliżamy się do momentu, w którym jej deorbitacja i zamiana na "lepszy" model będzie konieczna (nastąpi to najpewniej przed końcem dekady).

Airbus chce wykorzystać tę okazję, by poprawić warunki panujące w kosmicznym domu, którym może zostać jego stacja o nazwie LOOP - jak wynika ze strony producenta, mamy tu do czynienia z wielofunkcyjnym modułem orbitalnym, który może być częścią post-ISS czy innej infrastruktury kosmicznej.

Reklama

I choć w ostatnich latach coraz częściej słyszymy też o turystyce kosmicznej i pierwszych orbitalnych hotelach, więc niewykluczone jest i takie zastosowanie, to w pierwszej kolejności Airbus skupia się na komercyjnych i instytucjonalnych laboratoriach kosmicznych.