Dzisiejszy dzień przejdzie do historii lotów kosmicznych. Pierwszy raz całkowicie prywatna załoga astronautów Axiom 1 szczęśliwie powróciła na Ziemię z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsułą Dragon od firmy SpaceX. Władze NASA ogłosiły, że jest to kamień milowy w komercjalizacji lotów kosmicznych. W niedalekiej przyszłości orbita ma stać się miejscem misji turystycznych dla bogaczy.

Załoga misji Axiom 1 to sami mężczyźni

Misja rozpoczęła się 8 kwietnia. Wówczas rakieta Falcon-9 od SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z zespołem śmiałków misji Axiom 1. Dowódcą misji był 63-letni Lopez-Alegria urodzony w Hiszpanii. Jest on wiceprezesem firmy Axiom ds. rozwoju biznesu. Jego zastępcą (pilotem) był 70-letni Larry Connor, przedsiębiorca działający na rynku nieruchomości i technologii w Ohio. Dwóch pozostałych członków załogi to 64-letni Eytan Stibbe, inwestor filantrop i były izraelski pilot myśliwski oraz 52-letni Mark Pathy, kanadyjski biznesmen i filantrop.

Reklama

Wideo youtube

Pierwsi komercyjni astronauci na pokładzie ISS przeprowadzili liczne eksperymenty oraz poświęcili się różnym programom edukacyjnym dla najmłodszych. NASA ujawniła, że naukowcy badali wydolność krążeniową i zdolności poznawcze załogi w stanie nieważkości. Plan zakładał, że kosmiczna wycieczka potrwa osiem dni. Przedłużyła się, bo pogoda na Ziemi nie sprzyjała lądowaniu i trzeba było je przełożyć.

Kapsuła Dragon odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dziś po godzinie 18:00 czasu polskiego. Pomyślnie lądowanie w wodach Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Florydy nastąpiło o 19:04. Kosmiczni turyści niebawem zostaną przetransportowani na statek SpaceX i jeszcze dziś dotrą na ląd. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pozostaną trzej Amerykanie, trzej Rosjanie oraz Niemiec.

Wideo youtube

Jest zgoda na drugą komercyjną misję na ISS

NASA wydała już zgodę na drugą komercyjną misję na ISS firmy Axiom Space. Agencja wydaje zgody na misje na orbicie blisko Ziemi, bowiem sama zamierza skupić się na bardziej ambitnych zadaniach, a mianowicie powrocie na Księżyc, misjach na Wenus oraz Marsa.

Kosmiczny hotel i nowe stacje orbitalne

Co ciekawe, Axiom ujawniła, ile każdy z prywatnych astronautów zapłacił za niepowtarzalną okazję podróży w kosmos. Okazuje się, że jest to niemała kwota, bo mówimy tutaj o 55 milionach dolarów. To znacznie więcej niż bilety na podróż na skraj kosmosu oferowane przez Virgin Galactic czy Blue Origin. Szef Virgin i założyciel Amazonu inkasują po 450 tysięcy dolarów od osoby.

Axiom chce w latach 30. zbudować na orbicie pierwszy kosmiczny hotel dla turystów. Według planów, ma on składać się z dmuchanych modułów, które jakiś czas temu NASA testowała na orbicie przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Amerykanie w ciągu najbliższych 10 lat chcą zbudować na orbicie Ziemi nową, komercyjną stację kosmiczną i jedną militarną oraz kolejną blisko Księżyca.