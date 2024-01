Za Plutonem mogą znajdować się planety wielkości Marsa. Zadziwiające dane!

To, co dzieje się za orbitą Plutona, pozostaje wielką tajemnicą. To obszar tak daleko położony od Słońca, że trudno jest zarejestrować jakiś obiekt. Jednakże naukowcy wciąż próbują i niekiedy nawet im się to udaje. Teraz jeden z badaczy dokonał skomplikowanych obliczeń, które ujawniły, że istnieje możliwość, że w tych mrocznych i zimnych zakamarkach naszego Układu Słonecznego mogą istnieć kolejne planety.

Zdjęcie Za Plutonem istnieją jeszcze inne planety? Matematyka nie kłamie. / maximusnd / 123RF/PICSEL