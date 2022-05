Zaćmienie Księżyca 16 maja 2022. Czy w Polsce będzie widoczne i jak je obserwować?

Sławomir Matz Astronomia

Mimo, że najbardziej widowiskowa część zjawiska umknie obserwatorom z Polski, to nie warto od razu spisywać go na straty. W naszym kraju zaobserwujemy część tego widowiska, lecz będzie wymagało to wczesnej pobudki.

Zdjęcie Etapy całkowitego zaćmienia Księżyca ukazane na jednej fotografii / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL