W jaki sposób? System analizuje światło rozproszone i pochłonięte przez krew, a następnie rekonstruuje obraz tego, co się pod nią znajduje. W testach laboratoryjnych technologia pozwoliła na uzyskanie obrazu przez 3 mm ludzkiej krwi , a firma deklaruje, że trwają prace nad osiągnięciem nawet pół cala głębokości (1,27 mm).

Możliwość widzenia przez krew w czasie rzeczywistym podczas operacji była od dawna marzeniem chirurgów - nie tylko trudnym, ale wręcz uznawanym za niemożliwe do zrealizowania przy użyciu współczesnych mikroskopów

Ocutrx opracował własne algorytmy AI, które łączą modelowanie statystyczne z sieciami neuronowymi, analizując zachowanie światła przenikającego przez krew. Co ważne, technologia działa już przy jednym ujęciu, ale jej skuteczność rośnie wraz z rejestracją obrazu z wielu kątów. Dzięki temu system może rozróżnić światło pochłonięte przez krew od światła rozproszonego przez czerwone krwinki - coś, z czym tradycyjne urządzenia sobie nie radzą.

Nasz OR-Bot [nowoczesny mikroskop zintegrowany z systemem - red.] wykorzystuje algorytmy AI, które "przecinają" efekt rozproszenia światła i rekonstruują trójwymiarowy obraz naczyń, nerwów, ognisk krwawienia, a nawet guzów. To rewolucja w precyzji i widoczności podczas operacji

Nowa technologia spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem środowiska medycznego. Wśród jej doradców są m.in. chirurdzy z renomowanych szpitali Cedars-Sinai i Hoag Memorial. Jak komentuje dr Leonel Hunt, ortopeda i doradca Ocutrx, możliwość uczynienia krwi "przezroczystą" sprawia, że to, co wcześniej było niewidoczne w kluczowych momentach zabiegu, staje się widzialne, więc mamy do czynienia z zupełnie nowym poziomem "pewności i kontroli".