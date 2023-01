Ziemia i Księżyc na pierwszych zdjęciach Danuri. Korea Południowa goni kosmiczne potęgi

Chociaż na myśl o potęgach kosmicznych do głowy przychodzą nam raczej Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja (a ostatnio także Indie), a nie Korea Południowa, to już niedługo może się to zmienić, bo plany tego kraju na najbliższe lata są bardzo ambitne (obejmują nawet lądowanie na Księżycu w 2032 roku i na Marsie w 2045 roku). Władze zdecydowały się zasilić ten sektor miliardami dolarów i jak pokazują ostatnie wydarzenia, nie były to pieniądze wyrzucone w błoto.



Korea Południowa goni kosmiczne potęgi. Są pierwsze zdjęcia Danuri

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o udanych testach rakiety nośnej, a teraz Koreański Instytut Badań Kosmicznych (KARI), czyli krajowa agencja lotnicza i kosmiczna, podzielił się zdjęciami Ziemi i Księżyca wykonanymi przez pierwsze południowokoreański orbiter księżycowy Korea Pathfinder Lunar Orbiter, znany lepiej jako Danuri (nazwa powstała z połączenia koreańskich słów "Księżyc" i "radość"). Jednostka poleciała w kosmos w sierpniu 2022 roku na pokładzie rakiety SpaceX i w ubiegłym miesiącu weszła na księżycową orbitę.



Od tego czasu Danuri zbliżał się do powierzchni naszego naturalnego satelity, celem zebrania jak najwięcej informacji, a w dniach 24 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023 roku wykonał serię czarno-białych zdjęć, na których widać nie tylko powierzchnię Księżyca, ale i Ziemię (pierwsze widoczne w poście zostało zrobione 24 grudnia z odległości 344 km, a drugie 28 grudnia z odległości 124 km).

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu KARI, wykonane fotografie i nagrania "zostaną wykorzystane do wybrania potencjalnych miejsc lądowania na Księżycu w 2032 roku". Co warto jednak podkreślić, to wciąż faza testowa Danuri, bo orbiter zacznie swoją naukową misję - zakładającą m.in. mapowanie i analizę terenu księżycowego oraz pomiar pola magnetycznego i promieni gamma - dopiero w przyszłym miesiącu.



Co ciekawe, Danuri będzie też testował eksperymentalną technologię "kosmicznego internetu", który pozwala nie tylko na przesyłanie zdjęć i nagrań na Ziemię, ale i... nadawanie między planetami, co ma sprawdzić jego przydatność i niezawodność pod kątem przyszłych misji.