Ziemię czeka bliskie spotkanie z planetoidą. Znamy datę i godzinę!

Potencjalnie niebezpieczne obiekty

Według informacji przekazanych przez naukowców z Centrum ds. Badań Obiektów Bliskich Ziemi asteroida nie stanowi zagrożenia dla planety. Nie jest to też pierwszy raz, gdy ta konkretna skała kosmiczna będzie nas mijała w małej odległości. Jej obieg wokół Słońca trwa 272 dni.

Duża planetoida o nazwie 2021 CZ2 zbliży się do Ziemi w nocy z wtorku na środę o godzinie 00:30 czasu polskiego. Mimo że kosmiczna skała jest naprawdę dużych rozmiarów, jej średnica wynosi od 100 do 200 metrów, to nie stanowi ona zagrożenia dla naszej planety.

NASA cały czas trzyma rękę na pulsie, śledząc wszelkie potencjalnie niebezpieczne dla naszej planety obiekty kosmiczne. Zalicza się do nich ciała niebieskie, które poruszają się po orbitach przecinających orbitę naszej planety lub podchodzące niebezpiecznie blisko do Ziemi. Przy czym obiekty te mają co najmniej 150 metrów średnicy i mogą zbliżać się na odległość nie większą nić 7,48 milionów kilometrów.

Układ Słoneczny jest pełen kosmicznych skał

W pobliżu Ziemi bardzo często przelatują planetoidy, jednak w większości przypadków są na tyle małe, że nie stanowią poważnego zagrożenia. Ich średnica waha się od kilku do kilkunastu metrów. Jednak rzadko zdarza się, by któraś z nich znajdowała na kursie kolizyjnym z naszą planetą.

Planetoida, która ma w tym tygodniu przelecieć blisko Ziemi, należy do grupy planetoid Atena. Są to obiekty poruszające się przeważnie wewnątrz ziemskiej orbity, krążące wokół Słońca. Należy do niej ponad 2428 planetoid. Co ciekawe, w 2004 roku jedna z planetoid z grupy Atena wzbudziła niemałe zamieszanie.

Mowa tutaj o (99942) Apophis, której orbita zdawała się prowadzić na kurs kolizyjny z Ziemią, a uderzenie miałoby nastąpić w 2029 roku. Jednak dokładniejsza analiza wykazała, że prawdopodobieństwo uderzenia jest znikome.

Planetoida 2021 CZ2 nie stanowi zagrożenia

Według NASA obiekt nie stanowi zagrożenia dla naszej planety. Podczas najbliższego podejścia znajdzie się w odległości około 370 tys. kilometrów, co stanowi mniej więcej tyle, ile wynosi średni dystans między ziemią a Księżycem, czyli 384 tys. kilometrów. Nawet jeżeli by ten dystans w rzeczywistości wyniósł mniej, niż podają wstępne szacunki, to i tak prawdopodobieństwo uderzenia jest znikome.

Według NASA przez najbliższe 100 lat Ziemi nie zagraża żaden kosmiczny obiekt, którego istnienia jesteśmy świadomi. Jednak wydarzenia w Czelabińsku w 2013 roku udowodniły, że nie wszystkie kosmiczne skały da się w porę zauważyć.

