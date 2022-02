4 lipca 2022 minie 6 lat, odkąd sonda Juno pierwszy raz dotarła do Jowisza. NASA zadecydowała o misji w 2005 roku, jednak ze względu na opóźnienia, sonda wysłana została w kierunku gazowego olbrzyma dopiero 5 sierpnia 2011 roku. Sam przelot zajął jej kilka lat, przez co pierwsze zdjęcia pojawiły się w drugiej połowie 2016 roku.

W tym czasie zebrano tak dużo cennych danych, że NASA zdecydowała się przedłużyć misję do 2025 roku. Do tego czasu oprócz Jowisza, zostanie zbadanych jego 79 księżyców. Później NASA planuje deorbitację i spalenie w atmosferze Jowisza. Misja ma zbadać skład i strukturę atmosfery, pole magnetyczne, pole grawitacyjne oraz magnetosferę Jowisza.

Jowisz znajduje się około 778 mln km do Słońca, czyli pięć razy dalej niż Ziemia ma jedenaście razy większą średnicę, obraca się 2,5 raza szybciej a jego okres obiegu wokół Słońca wynosi niespełna 12 lat. Światło, aby dotrzeć do powierzchni Ziemi potrzebuje 8 minut. Do Jowisza - 48 minut. Razem z Saturnem, Uranem i Neptunem jest zaliczany to planet zewnętrznych - gazowych olbrzymów.

Stąd jego gęstość jest cztery razy mniejsza niż Ziemi. Okres obrotu wokół własnej osi tego giganta wykosi około 10 godzin co sprawia, że ma on najkrótszy dzień ze wszystkich planet. Został ukształtowany w podobnym okresie do Ziemi - około 4,5 miliarda lat temu.

Pod względem wartości, które widać powyżej Ziemia i Jowisz wydają się nie mieć zbyt wiele wspólnego. Inne wrażenie jednak będziemy mieli, gdy zwrócimy naszą uwagę na wiry w atmosferze Jowisza i ziemskich oceanach.

Bogate w amoniak chmury Jowisza wirują w zewnętrznych warstwach atmosfery planety. Związane są z wysoką temperaturą w niższych warstwach atmosfery i rotacją planty. Podobne wiry możemy spotkać w morzach i oceanach na Ziemi. Są związane z procesami turbulentnymi, niezwykle istotnymi w przenoszeniu węgla, składników odżywczych i ciepła po naszej planecie.

Mimo, że skala zjawiska zdecydowanie się różni, powodowana jest przez ten sam rodzaj dynamiki płynów jak zauważa Lia Siegelman - oceanograf fizyczny pracująca w Instytucie Oceanografii im. Scrippsów należącego do Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Dzięki badaniu tych niezwykłych wzorów naukowcy mogą dowiedzieć się więcej o procesach fizycznych zachodzących na największej planecie Układu Słonecznego. Niewykluczone, że takie porównania mogą przyczynić się też do lepszego zrozumienia procesów zachodzących na naszej planecie. Do listopada 2021 roku sonda Juno zdążyła okrążyć Jowisza 38 razy.