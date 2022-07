Ma 29 lat i właśnie został profesorem. Mateusz Hołda bada tajniki budowy serca

Najmłodsi profesorowie w naszym kraju tytuły otrzymywali zwykle po ukończeniu 35 lat. Nie jest to wymóg, ale rzadko komu udaje się w tak młodym wieku zgromadzić odpowiedni dorobek naukowy.

Mateusz Hołda ma 29 lat. Z początkiem lipca otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Został najmłodszym profesorem w Polsce. I jedynym, który tytuł otrzymał przed trzydziestką.

“To chyba ten moment, na który czeka każdy naukowiec. Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem", napisał profesor Mateusz Hołda na Facebooku.

Mateusz Hołda - najmłodszy profesor i doktor habilitowany

Mateusz Hołda jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. Profesura przed trzydziestką nie jest jedynym jego rekordowym osiągnięciem. W kwietniu 2017 roku zakończył przewód doktorski i otrzymał stopień doktora nauk medycznych jeszcze przed ukończeniem studiów magisterskich.

W lutym 2020 roku na podstawie dorobku naukowego i cyklu artykułów naukowych otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Został wtedy najmłodszym polskim naukowcem, który uzyskał habilitację.

W 2019 roku znalazł się na liście najbardziej wpływowych młodych ludzi "30 under 30" przygotowywanej przez amerykańskie czasopismo "Forbes", a przez brytyjski think-tank Emerging Europe uznany za najbardziej wpływowego Europejczyka młodego pokolenia.

Najmłodszy profesor w Polsce zajmuje się budową serca

Prof. Hołda jest współzałożycielem i kierownikiem zespołu naukowego Heart Embryology and Anatomy Research Team (HEART) przy Katedrze Anatomii UJ CM. Zajmuje się badaniami morfologii układu sercowo-naczyniowego i technikami obrazowania architektury mięśnia sercowego. Habilitację otrzymał na podstawie dorobku naukowego i cyklu artykułów naukowych o kieszonce przegrodowej (to zachyłek w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca odkryty w 2009 roku).

Mateusz Hołda jest autorem ponad 93 publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych (m.in. "Annals of Anatomy", "International Journal of Cardiology", "Europace", "Journal of Anatomy", "Stroke").