Powszechnie wiadomo, że hasła do wszelkiego rodzaju kont należy chronić.

Firma Home Security Heroes udowodniła, że aby złamać 51 proc. popularnych haseł, sztuczna inteligencja potrzebowała jedynie 60 sekund.

Jak zbudować swoje hasło, aby uchronić się przed jego złamaniem?

Używaj większego zakresu znaków

Ochronę przed włamaniem na konto najlepiej jest zacząć od stworzenia silnego hasła. Aby tego dokonać, nie wystarczą ci małe litery i cyfry. Spróbuj stworzyć hasło, w którym zastosujesz mieszankę dużych i małych liter, numerów oraz znaków specjalnych. Zastosuj @, &, #, czy !.

Pamiętaj, że silne hasło nie będzie miało w sobie informacji, które dotyczą ciebie lub twoich bliskich. Nie stosuj w nim ważnych dat, imion, czy znanych nazw. Najsilniejsze hasła są długie — mają przynajmniej 17 znaków. Jeśli nie jesteś w stanie wymyślić takiego hasła, możesz skorzystać zawsze z darmowych generatorów haseł, które cię w tym wyręczą.

Wybierz dwuetapową weryfikację

Kiedy ustawiamy hasło, możemy wykorzystać funkcję dwuetapowej weryfikacji użytkownika. Na czym ona polega? Podczas logowania wymaga podania dwóch rodzajów informacji. Pierwszym najczęściej jest hasło lub PIN, a drugim może być kod, który zostaje wysłany na telefon logującego się lub odcisk palca. Jeśli te dwie informacje będą się zgadzać, dopiero wtedy uda nam się dostać dostęp do konta.

Regularnie zmieniaj hasło

Aby zachować bezpieczeństwo w sieci, kluczowe jest regularne zmienianie hasła. Zaleca się, aby przynajmniej raz na trzy miesiące ustawić inne, nowe hasło. To zabieg, który powinien wejść nam w nawyk. Bardzo ważne jest także korzystanie z innego hasła na różnych stronach internetowych. Nie pozwól sobie na to, aby dostęp do wszystkich kont, które posiadasz, był chroniony przez jedno, takie samo hasło.

Unikaj publicznych sieci Wi-Fi

Użytkownicy publicznych sieci Wi-Fi to najprostszy cel dla hakerów. Kiedy łączymy się z taką siecią, zwykle nie wiemy, kto otrzymuje dostęp do naszych danych. Ryzyko przechwycenia informacji przez hakerów jest bardzo duże. Dlatego jeśli jesteś zmuszony do korzystania z ogólnodostępnych połączeń sieciowych, unikaj w tym czasie logowania się do kont, które zawierają najcenniejsze informacje. Na pewno nie korzystaj z aplikacji bankowych oraz nie wykonuj płatności internetowych.

