Aż dwoje na troje dzieci w Europie doświadczyło krzywdy seksualnej w sieci

Bezpieczeństwo dzieci w sieci jest bardzo istotne. Jako dorośli powinniśmy dołożyć wszelkich starań, które są w naszym zasięgu, by ochronić najmłodszych. Nawet jeśli wydaje nam się, że nasze dziecko jest rozważne, zatem z pewnością nie jest aż tak narażone, możemy się mylić. Problem istnieje i jest ogromny. Badanie przeprowadzone przez Economist Impact nie pozostawia co do tego złudzeń.

Zdjęcie Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń. Jest ogromny problem z bezpieczeństwem dzieci w sieci w Europie / Steinar Engeland on Unsplash / Unsplash