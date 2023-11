Celem przekrętu jest zwabienie ofiar poprzez zaproponowanie im produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Następnie są one przekierowywane na fałszywe strony udające prawdziwe sklepy wspomnianych marek. Tutaj cyberprzestępcy będą chcieli wyłudzić dane kart płatniczych, które to następnie mogą zostać użyte do wykradzenia oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przed takimi oszustwami można się chronić

Pamiętajmy, aby w trakcie zakupów z okazji Black Friday zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek, bo jest to nasza pierwsza linia obrony. Dokładnie weryfikujmy sklepy internetowe, gdzie dokonujemy zakupów. Oszuści potrafią czasem w nazwach URL zmienić tylko jeden znak, ale już to powinno zapalić czerwone światełko związane z potencjalnym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców.

Warto również mieć na uwadze, że sklepy oferują dostawy za pobraniem. W ten sposób nie musimy podawać (gdy nie chcemy) danych naszych kart płatniczych. Za wysłane produkty zapłacimy kurierowi lub na poczcie. Ponadto unikajmy promocji, które wyglądają na zbyt podejrzane. Dotyczy to popularnych produktów, które sprzedawane są w nieadekwatnych cenach. To również metoda oszustów na przyciągnięcie uwagi ofiar.