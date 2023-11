Spis treści: 01 Boimy się Black Friday. Dlaczego?

02 Zakupy online niebezpieczne?

03 Musimy być ostrożni w sieci

Boimy się Black Friday. Dlaczego?

Według najnowszego raportu Adyen (Lost in Transaction), co czwarty Polak czeka na Black Friday. Około 25% z nas ma zamiar upolować coś ciekawego na wyprzedażach i liczy, że ceny w sklepach będą wtedy bardziej przystępne. To zdecydowanie niewiele, jeżeli porównamy popularność dnia konsumpcji w Polsce do tego, co dzieje się choćby w Stanach Zjednoczonych.

Nie ta informacja jest jednak najbardziej interesująca. Rzeczony raport zawiera informacje o tym, że aż połowa Polaków... boi się Black Friday. Z badania wynika, że średnio co drugi Polak odczuwa niepokój w związku z tym dniem. Ponownie, nie chodzi o sam fakt wyprzedaży, a możliwość zostania oszukanym. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas podczas kupowania online?

Zakupy online niebezpieczne?

Polacy zwracają uwagę na wiele problemów czy nieścisłości podczas kupowania online. W raporcie wyszczególniono kilka sytuacji, które szczególnie zwracają uwagę konsumentów podczas Black Friday.

Dla przykładu, aż 51% badanych osób wskazało, że ich niepokój budzi przekierowanie na nową stronę w celu wykonania płatności. Oznacza to, że podczas kupowania w danych sklepie gdy zechcemy zapłacić, otworzy się nowe okno. Często może być to nieznany nam wcześniej system. Tym bardziej że tych jest teraz coraz więcej.

1 na 4 klientów zaznacza, że przekierowanie na inną stronę podczas płatności to czynnik, który zniechęca ich do finalizacji zakupu. Z kolei dla 36 proc. konsumentów jest to brak preferowanej metody płatności. W Polskim świecie wirtualnym najbardziej popularnym rozwiązaniem, za którym opowiada się 60 proc. badanych, jest BLIK, na drugim miejscu karta płatnicza, a zaraz za nią szybki przelew online. Co ciekawe, jedynie 12 proc. respondentów wskazuje możliwość wyboru płatności odroczonej, jako zachętę do dokonania ponownego zakupu na danej stronie. Badanie GFK POLONIA na zlecenie Adyen

Jedna trzecia badanych zwraca szczególną uwagę na wygląd strony, tyle samo osób czuje, że coś jest nie tak, gdy witryna wymaga od nich dodatkowej autoryzacji w jakiejkolwiek formie. Innym czynnikiem zniechęcającym do zrobienia zakupów jest wolno działająca strona internetowa.

Musimy być ostrożni w sieci

Ciężko dziwić się tym obawom, skoro doskonale wiemy, ile zagrożeń czai się na nas w sieci. Łupem złodziei czy hakerów mogą paść nie tylko pieniądze, ale również dane osobowe. Takie zachowanie zaniepokojonych Polaków jest zrozumiałe. Słyszymy o próbach wyłudzenia, a później podczas zakupów strona zachowuje się inaczej, niż byśmy się tego spodziewali. Czy nie jest to powód do niepokoju?

Jest to uzasadnione zwłaszcza w dobie wielu systemów płatności, a także niekiedy specyficznych promocji w sklepach. Weźmy na przykład odroczoną spłatę rat. Ta często wiąże się z pokrywaniem przez sklep jednej lub dwóch opłat. Ostatecznie spłata rozpoczyna się po kilku miesiącach (czasem nawet po pół roku) i po prostu łatwo o tym zapomnieć.

Są też odroczone płatności, dzięki którym za towar zapłacimy jednorazowo pełną kwotę, ale za miesiąc lub dwa. Dla wprawionego użytkownika to masa opcji, dla większości jednak niepokój i niepewność w związku z kupowaniem.