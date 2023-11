Pułapka na klientów w Black Friday. Możesz stracić sporo pieniędzy

Oczywiście żadna paczka do was nie przyjdzie, a cyberprzestępcy w ten sposób zdobędą dane waszej karty i następnie będą chcieli okraść was z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, który jest z nią powiązany. Jak należy się zachować w takiej sytuacji?

Wiadomość od oszustów należy skasować i nie podawać danych

Jeśli dostaliście podobną wiadomość, to ją zignorujcie i skasujcie. Pod żadnym pozorem nie podawajcie własnych danych na stronach, którym nie ufacie. Pamiętajcie również, że InPost nigdy nie przesyła do klientów próśb związanych z dopłatami. To stary numer wykorzystywany przez cyberprzestępców, który ma pozwolić im na uzyskanie danych kart płatniczych lub loginu i hasła do bankowości elektronicznej.

Pamiętajcie o zachowaniu ostrożności i rozwagi. Również w trakcie robienia zakupów z okazji Black Friday, bo czas ten będzie sprzyjać także promocjom i przecenom, które będą zwykłym oszustwem. Przy okazji pomyślcie o odpowiednim zabezpieczeniu własnych urządzeń, co można zrobić na różne sposoby.