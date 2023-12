Spis treści: 01 Zgubione dokumenty. Co zrobić?

02 Zgubiłeś portfel? Zastrzeż swoje dokumenty

03 Co zrobić, gdy zgubiłem dowód

04 Jak zastrzec karty płatnicze?

05 Zgubione prawo jazdy i dowód rejestracyjny

06 Czego nie nosić w portfelu?

Zgubione dokumenty. Co zrobić?

W portfelu nosimy nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dokumenty i różnego rodzaju karty kredytowe czy bankomatowe. Zgubienie dokumentów może przytrafić się każdemu, dlatego po stracie nie należy rozpaczać, tylko od razu przystąpić do działania.

O ile odzyskanie banknotów może być niemożliwe, to pieniądze nie są największą stratą. Ta może wynikać np. z utraty dowodu osobistego, prawa jazdy czy karty z płatnościami zbliżeniowymi. Jest kilka rzeczy, które powinniśmy zrobić po zgubieniu dokumentów. Sprawdźmy, jakie kroki należy podjąć.

Zgubiłeś portfel? Zastrzeż swoje dokumenty

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zastrzeżenie dokumentów. Jak to zrobić? Z pomocą przychodzi wszechobecna cyfryzacja i system bankowy, z którego korzystamy praktycznie wszyscy. W tym wypadku warto skorzystać z opcji w swoim banku i poinformować o zgubieniu dokumentów. Informacja ta zostanie przekazana do wszystkich banków, dzięki czemu nasze dane nie zostaną wykorzystane np. przez złodzieja, który dobrał się do naszego portfela.

Warto pamiętać, że część banków przyjmuje informacje o zastrzeżeniu od wszystkich osób, nie tylko klientów. Dla przykładu, jeżeli mamy konto w banku X, to możemy zgłosić zgubę (zastrzec dokumenty) w baku Y, który również oferuje taką usługę. Informacje o tym, jakich klientów obsłuży bank znajdziecie na stronie dokumentyzastrzezone.pl.

Lista banków, które zastrzegą dokumenty wszystkich osób:

Bank Pocztowy SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Plus Bank SA

Krakowski Bank Spółdzielczy

PKO BP SA

Santander Bank Polska

Santander Consumer Bank SA

SGB-Bank S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Getin Bank

To pozwoli uniknąć sytuacji, w której ktoś weźmie kredyt na nasze nazwisko, skorzysta z usług parabanku i wielu innych. Należy sprawdzić, czy dany bank przyjmuje zgłoszenia telefonicznie, czy też trzeba udać się do placówki osobiście.



Co zrobić, gdy zgubiłem dowód

Po zastrzeżeniu dokumentów należy również udać się do urzędu gminy, w celu poinformowania o zgubieniu dowodu osobistego. Będziemy mogli tam zgłosić fakt zgubienia dokumentu, a przy okazji otrzymać zaświadczenie o zgubieniu dowodu. Taki papier będzie ważny do czasu otrzymania nowego dokumentu, który zostanie wydany bezpłatnie.

Kradzież dowodu osobistego - co zrobić?

Gdy zostaliśmy okradzeni, należy koniecznie zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie policji lub pod numerem alarmowym 112.

Warto pamiętać, że zgłoszenie kradzieży, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego możemy wykonać przez internet. W tym celu niezbędne będzie posiadanie profilu zaufanego, eDowodu lub certyfikatu kwalifikowanego w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Usługa jest bezpłatna i przysługuje każdemu, kto zgubił lub stracił dokument.

Dodatkowo wraz z zastrzeżeniem dowodu osobistego, zostanie też zastrzeżony numer PESEL. Jeżeli mamy swój dowód, ale istnieje ryzyko innej kradzieży danych, numer możemy zablokować samodzielnie. Jak zastrzec numer PESEL? Procedura jest prosta i możemy to zrobić np. w przeglądarkowej wersji mObywatela lub w urzędzie.

Jak zastrzec karty płatnicze?

Chociaż często korzystamy z płatności mobilnych, to w naszych portfelach i tak znajdują się karty płatnicze. Co zrobić, gdy zgubimy karty bankowe lub stracimy? Koniecznie i jak najszybciej zablokujmy je, aby nikt nie mógł skorzystać ze znajdujących się na nich środków. Złodziej nie musi znać numeru PIN, aby móc płacić naszą kartą - często wystarczą płatności zbliżeniowe bez potwierdzenia.

Procedura zastrzegania karty jest prosta. Po zgubieniu portfela z kartami wystarczy zgłosić się do banku ze stosowną informacją. Możemy to zrobić osobiście (w placówce banku), dzwoniąc na infolinię danego banku czy korzystając z aplikacji w telefonie lub na stronie internetowej po zalogowaniu do naszego konta.

Zgubione prawo jazdy i dowód rejestracyjny

Zgubienie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego należy zgłosić w wydziale komunikacji lub przez internet. W tym wypadku warto skorzystać z ePUAP, gdzie zalogujemy się np. przy pomocy profilu zaufanego. Prawo do skorzystania z usługi przysługuje każdemu, kto zgubił lub utracił prawo jazdy.

Czy po zgubieniu prawa jazdy można jeździć samochodem? Tak, jest to możliwe od 5 grudnia 2020 roku. Od tego czasu polscy kierowcy nie muszą mieć przy sobie prawa jazdy podczas prowadzenia, jak również dowodu rejestracyjnego czy polisy.

Czego nie nosić w portfelu?

Wielu z nas zgubienie portfela czy kradzież nigdy się nie przytrafiły. Mimo wszystko warto przygotować się na nawet najczarniejszy scenariusz. Czego nie warto trzymać w portfelu?

Unikajmy zapisywania haseł i PIN-ów na kartkach. Te lepiej zapamiętać, lub trzymać w odpowiednim dokumencie na telefonie, który posiada najnowsze zabezpieczenia i skomplikowane hasło lub odblokowywanie np. odciskiem palca. Jeżeli zgubimy portfel z kartą płatniczą, a w środku znajdzie się też PIN, to możemy mieć spore problemy.