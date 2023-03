Dron może latać maksymalnie przez dziewięć godzin. Zbudowany jest w sposób modułowy, dzięki czemu może być wykorzystywany w wielu różnych misjach m.in. logistycznych, walki elektronicznej lub misji rozpoznania, by wesprzeć lądowe brygady bojowe. Wymiennie można stosować tu systemy walki elektronicznej, radar elektrooptyczny/podczerwony i radar z syntetyczną aperturą.

Jak powiedziała wiceprezes ds. autonomicznych i taktycznych systemów powietrznych w Northrop Grumman, Angela Johns: - Ulepszony V-BAT naszego zespołu uosabia ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, dostarczaniu i utrzymywaniu zaawansowanych bezzałogowych systemów powietrznych, w połączeniu ze sprawdzoną platformą i obiektami produkcyjnymi.

Na stronie Northrop Grumman można także przeczytać: "Wcześniejsze wersje V-BAT wspierały operacje amerykańskiej marynarki wojennej i korpusu piechoty morskiej od 2016 roku. Nowy, ulepszony V-BAT jest prosty w obsłudze, ma zwiększoną moc, zmniejszoną logistykę i zdolność do przenoszenia szeregu wymiennych ładunków, w tym radaru elektrooptycznego / podczerwonego, radaru z syntetyczną aperturą i systemów WRE, oferując długoterminowe możliwości adaptacji i zarządzanie cyklem życia".

Z kolei jak powiedziała pułkownik Danielle Medaglia, kierowniczka projektu bezzałogowych systemów powietrznych USA: - FTUAS zrewolucjonizuje sposób, w jaki nasi żołnierze walczą i wygrywają wojny, zapewniając ulepszone rozpoznanie, nadzór i wyszukiwanie celów z niezrównaną szybkością i zwinnością.

Na stronie amerykańskiej armii można przeczytać: "Jako przyszły program pionowego podnoszenia, FTUAS jest najważniejszym wysiłkiem modernizacji bezzałogowych statków powietrznych armii pionowego startu i lądowania (VTOL). Wymagania FTUAS INC 2 obejmują niezależność od drogi startowej, punktowy start i lądowanie oraz zdolność szybkiego wdrażania bezzałogowego systemu powietrznego (UAS)". W konkursie FTUAS przewidziane są nagrody o wartości od 1 mln dolarów do 25 mln dolarów - zależne jest to od długości trwania zawartej umowy.