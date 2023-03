Tak Ukraińcy korzystają z „niszczyciela bunkrów”. Zobacz nagranie

Na pierwszy rzut oka można uznać pocisk za podstawowy TOW-2 służący do niszczenia czołgów. Jednak w pewnym momencie idealnie widać na pocisku podpis TOW BB, czyli "bunker buster". Jest to specjalna modyfikacja pocisku TOW-2A z lat 80. Która służy do niszczenia wszelkich umocnień i fortyfikacji. To nagranie to także pierwszy przypadek zarejestrowania użycia TOW BB na Ukrainie.

Zdjęcie Ukraina już od dawna korzysta z przeciwpancernych pocisków TOW-2A i TOW-2B. TOW BB jednak to zupełnie nowa broń / Defense Visual Information Distribution Service / domena publiczna

TOW BB. Niszczyciel czołgów zmieniony w niszczyciel bunkrów

Nagrany pocisk to jedna z najnowszych modyfikacji pocisku serii TOW amerykańskiej armii, którego konstrukcja ma już 50 lat. TOW BB wprowadzony został dopiero w 2010 roku. Modyfikacja zmieniła ten pocisk przeciwpancerny na pocisk burzący, mogący razić cele na odległość do 4,2 kilometrów.

TOW BB używa specjalnego ładunku wybuchowego, który może przebić się przez podwójnie zbrojony beton o grubości 20 centymetrów. Po tym siła uderzenia jest znacznie większa, mogąca zniszczyć całkowicie bunkier czy wojskowe konstrukcje polowe.