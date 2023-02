Jak donosi The Drive, w trakcie konserwacji lotniskowca Sao Paulo okazało się, że statek jest w bardzo złym stanie, przez co nawet nie może być zezłomowany. Władze planują zatopić jednostkę na Oceanie Atlantyckim i pozbyć się problemu. Okręt ponadto zawiera znaczną ilość szkodliwego azbestu, który może zanieczyścić lokalny ekosystem.

W trakcie prowadzonych na statku prac inżynierowie zarejestrowali, że jednostka była w gorszym stanie niż oczekiwano, a także, że odkryto "nowy wyłom na statku, wzrost poziomu zalania i korozję, która była większa w porównaniu z inspekcją przeprowadzoną cztery miesiące wcześniej".

Reklama

Jak zaznaczają media, nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do przyszłości okrętu, jednakże głosy skłaniają się ku zatopieniu lotniskowca. Ponadto inspekcja wykazała, że uszkodzenie kadłuba spowodowało, że żegluga nie jest bezpieczna, co ma znacznie ograniczać możliwości transportu statku.