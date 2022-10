GeForce RTX 4090 bije rekordy w szybkości łamania haseł

Jak powszechnie wiadomo, zastosowanie kart graficznych nie ogranicza się wyłącznie do generowania i wyświetlania grafik, lecz również do zwiększenia wydajności naszych sprzętów. Właśnie z tego powodu stały się one wyjątkowo pożądanym produktem przez osoby zajmujące się kopaniem kryptowalut.

Wspomniana cechę można również wykorzystać na przykład do łamania haseł. Nie od dziś wiadomo, że wraz z rozwojem technologii, hakerzy mają coraz większe możliwości do popisania się we własnej dziedzinie.

RTX rekordowo szybko łamie hasła

Możliwości GeForce RTX 4090 pod kątem hakowania postanowił przetestować Sam Croley - pochodzący ze Stanów Zjednoczonych programista i łamacz cyfrowych zabezpieczeń. Jak się okazało, najnowszy produkt NVIDI-i radzi sobie z rzeczonym zagadnieniem nad wyraz dobrze.

GeForce RTX 4090 przewyższa poprzedniego rekordzistę, RTX 3090, ponad dwukrotnie, czyli innymi słowy złamanie danego hasła zajmuje mu ponad dwukrotnie mniej czasu niż poprzednikowi.

Przykładowo zestaw ośmiu kart RTX 4090 pozwala sprawdzić przy zastosowaniu pewnego algorytmu wszystkie możliwości ośmioznakowego hasła złożonego z samym liter (ponad 200 miliardów) w ciągu zaledwie 48 minut. Zestaw RTX-ów 3090 potrzebuje do tego "aż" dwie i pół godziny.

Oczywiście tego rodzaju ataki nie są możliwe w trybie online, gdyż strony internetowe zazwyczaj posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed nimi. Niemniej jednak posiadania hasła złożonego z co najmniej dwunastu znaków, zawierającego zarówno litery, jak i cyfry, wydaje się dzisiaj absolutnym minimum.