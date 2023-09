Mężczyzna zaufał mapom Google i nie żyje. Firmę czeka proces w sądzie!

Nie znając lokalnych dróg, polegał na Mapach Google, spodziewając się, że bezpiecznie poprowadzą go do domu, do żony i córek. To tragiczne, ponieważ jechał ostrożnie w ciemności i deszczu, niczego nie podejrzewając, postępował zgodnie z przestarzałymi wskazówkami Google i dotarł do miejsca, które jego rodzina przez prawie dekadę uczyła się, nazywając „mostem donikąd”, i wpadł do Snow Creek, gdzie utonął.

Stwierdzili prawnicy rodziny w oświadczeniu ogłaszającym pozew.