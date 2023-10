Nadzorują rozejm na Bliskim Wschodzie. Błękitne berety są tam cały czas

Choć sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta od wielu lat, to nic nie wskazywało na możliwy atak ze strony Hamasu na Izrael. Jak przyznali terroryści z palestyńskiej organizacji fundamentalistycznej sobotnia operacja jest odpowiedzią na działania Izraelu w 2021 roku wokół meczetu Al-Aksa znajdującego się na Wzgórzu Świątynnym, trzecim co do świętości miejscu muzułmanów, oraz niedawnym wejściem na teren meczetu grupy żydów, co uznali za zbezczeszczenie świątyni.

Choć zagraniczne media piszą o możliwości wojny na pięciu frontach, to na razie konflikt rozgrywa się pomiędzy Izraelem i Hamasem zajmującym Strefę Gazy. Czy uda się zapobiec rozprzestrzenieniu wojny na sąsiednie państwa? Teoretycznie w regionie kilkanaście tysięcy sił pokojowych ONZ, zwanych popularnie błękitnymi hełmami (lub beretami).

Reklama

Operacje wojskowe ONZ na Bliskim wschodzie

Siły pokojowe ONZ obecne są w wielu krajach całego świata. Powoływane są przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Poszczególne operacje pokojowe są realizowane poprzez przekazanie części sił zbrojnych państw do dyspozycji ONZ. Obecnie misje realizowane są w Europie, Afryce i Azji, w tym na Bliskim Wschodzie. Największe liczebnie siły przebywają obecnie w Libanie, ale obecne są również na Wzgórzach Golan i Palestynie.

W Libanie stacjonuje misja pokojowa powołana w 1978 roku. Żołnierze obecni są na południu kraju, co ma związek z atakami na Izrael z tej części kraju przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. To jedna z najdłużej działających, a jednocześnie najbardziej nieskutecznych misji ONZ - nie zapobiegła wojnie w 1982 roku ani późniejszym nalotom izraelskiego lotnictwa. Choć limit żołnierzy wyznaczony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ wyznaczono na 15 tysięcy, to kontyngent liczy ponad 12 tysięcy osób.

Jeszcze dłużej działającą misją jest misja UNTSO (pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu) powołana w 1948 roku. Obecnie główne dowództwo znajduje się w Jerozolimie, ale posiada biura również w Bejrucie (Liban) oraz Damaszku (Syria). To stosunkowo najmniej liczna misja, która liczy około 400 osób (obserwatorów wojskowych, oraz międzynarodowych i krajowych pracowników cywilnych).

Obecna jest również misja na Wzgórzach Golan - obszarem spornym pomiędzy Izraelem a Syrią. Powołana została w 1974 roku po wojnie Jom Kipur. Według ustaleń, wojska ONZ jako jedyne siły militarne mogły przebywać w strefie określonej przez rezolucję. W 2013 roku część żołnierzy wycofała się w związku z walkami pomiędzy syryjskim wojskiem a rebeliantami w ramach syryjskiej wojny domowej.