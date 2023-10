Strefa Gazy to niewielki obszar o długości 40 km i szerokości ok. 10 km, którego powierzchnia całkowita wynosi zaledwie 360 km². Jest bardzo gęsto zaludniony, biedny i od 17 lat - czyli momentu przejęcia władzy przez Hamas, przez co Izrael i Egipt zaczęły jego oblężenie - praktycznie odcięty od świata. Nie można też zapominać, że Jerozolima prowadzi na miejscu szeroki zakres inwigilacji i utrzymuje blokadę powietrzną oraz morską Gazy, a mimo to terroryści byli w stanie pozyskać ogromne ilości sprzętu wojskowego. Tak ogromne, że na Izrael spadł w sobotę dosłownie deszcz tysięcy pocisków rakietowych - jak to możliwe?

Tajne tunele, przemyt i duży sojusznik

Eksperci nie mają wątpliwości, że to mieszanka podstępu, improwizacji, wytrwałości i obecności ważnego zagranicznego "darczyńcy". Tym ostatnim jest oczywiście Iran, bo chociaż służby amerykańskie i izraelskie ostrożnie mówią o jego udziale w sobotnich atakach, Teheran od dawna wspiera Hamas i bierze udział w procederze przemytu broni tajnymi tunelami transgranicznymi czy łodziami, którym udaje się uniknąć wykrycia przez zachodnie służby. I chociaż Izrael i Egipt rozbijają kolejne grupy i niszczą infrastrukturę Hamasu, organizacja wciąż utrzymuje działające kanały przemytu.



Hamas otrzymał broń od Iranu przemyconą tunelami do Strefy (Gazy). Często obejmowało to systemy większego zasięgu twierdzi Daniel Byman z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS).