Cyberprzestępcy na fałszywych stronach Wolta próbują pozyskać dane kart płatniczych ofiar. Jeśli im się to uda, to w kolejnym kroku będą próbowali oczyścić powiązane z nimi rachunki bankowe ze zgromadzonych tam pieniędzy. Miejcie się na baczności i zachowajcie czujność, bo oszuści szukają rozmaitych okazji do zrealizowania własnych celów.

Przede wszystkim zdrowy rozsądek

Przeglądając w internecie różne ogłoszenia trzeba przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek, bo to on jest naszą pierwszą linią obrony. Należy dokładnie weryfikować adresy URL stron internetowych należących do popularnych marek, bo oszuści czasem zmieniają w nich tylko wybrane znaki. Po to, aby przypominały one jak najbardziej te prawdziwe, a w rzeczywistości ma to na celu zmylenie potencjalnych ofiar przekrętu.

Ponadto nie podawajmy danych naszych kart płatniczych oraz loginów i haseł do bankowości elektronicznej w niesprawdzonych miejscach. Tutaj trzeba zachować szczególną ostrożność, bo późniejsze skutki kradzieży mogą mieć ogromne konsekwencje w postaci utraty zgromadzonych oszczędności. Warto też zabezpieczyć własne urządzenia.