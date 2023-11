Black Friday, czyli Czarny Piątek to moment, gdy sklepy ruszają z promocjami na różne produkty i w ten sposób ściągają mnóstwo klientów. Niskie ceny, dodatkowe opcje za darmo. To i wiele więcej sprawia, że chętnych na zakupy nie brakuje. Niestety jest to także czas, gdy na łowy ruszają także oszuści. Jest tak co roku i z pewnością nie inaczej będzie w tym tygodniu, o czym ostrzega Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Oszuści w trakcie Black Friday stosują różne metody

W trakcie Black Friday oszuści będą próbowali okraść potencjalne ofiary na wiele różnych sposobów. Do nich należą z pewnością fałszywe sklepy internetowe, które manią klientów niespotykanymi promocjami. I to właśnie jest ten moment, który powinien nam podpowiedzieć, że coś tu może być nie tak. Jeśli ktoś próbuje sprzedać nam na przykład jednego z nowszych iPhone'ów za kilkaset złotych, to z pewnością jest to oszustwo.

Zdjęcie Oszuści będą m.in. wyłudzać od swoich ofiar numery kart płatniczych / 123RF/PICSEL

Oszuści podszywają się także pod znane sklepy, aby uśpić czujność ofiar. Dlatego zawsze należy sprawdzać adres URL miejsc, gdzie w sieci dokonujemy zakupów. Warto też zweryfikować dane w KRS-ie czy też datę uruchomienia sklepu w internecie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa można także zdecydować się na płatność za pobraniem.

Podobne zasady warto stosować w portalach aukcyjnych

Pamiętajmy, aby podobne środki bezpieczeństwa stosować również w trakcie kupowania w znanych portalach aukcyjnych. Sprawdzajmy sprzedawców i ich oceny. Decydujmy się na bezpieczne formy płatności i unikajmy ofert, gdzie ktoś chce nam sprzedać coś za pół darmo. Ponadto nie płaćmy za towary poprzez linki wysyłane za pośrednictwem WhastApp lub podobnych komunikatorów, bo w ten sposób cyberprzestępcy chcą nas okraść z pieniędzy i jest to znana metoda oszustów, którą stosują od lat.

Z pewnością dobrze też zrobimy, jeśli będziemy rozważnie podchodzić do tego, co zobaczymy w mediach społecznościowych. To miejsce, gdzie w trakcie Black Friday oszuści również będą kusić atrakcyjnymi promocjami i zaniżonymi ponad jakiekolwiek normy cenami. Oczywiście ich celem ponownie będzie wykradzenie pieniędzy od ofiar. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zwraca też uwagę na oszustwa "na BLIK-a". Nie powinniśmy podawać takich kodów nikomu. Dotyczy to także loginu i hasła do bankowości elektronicznej.

Przed oszustwami można się chronić

Na szczęście przed różnymi oszustwami w internecie można skutecznie się chronić. Naszą pierwszą linią obrony jest zdrowy rozsądek. Zbyt niska cena, podejrzany sklep internetowy? To tutaj musi nam się zapalić pierwsze czerwone światełko. Pamiętajmy również, że nasze bezpieczeństwo zależy też w sporym stopniu od ochrony, którą zapewniamy naszym urządzeniom. Na szczęście można to skutecznie zrobić na różne sposoby.