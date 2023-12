Spis treści: 01 Zmień nazwę WiFi. Jak to zrobić?

02 Zmiana hasła WiFi. To sposób na bezpieczeństwo

03 Jak włączyć szyfrowanie sieci WiFi?

04 Co to jest VPN i do czego służy?

Zabezpieczenie swojego routera WiFi jest kluczowe. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko włamania do WiFi, jak również zadbamy o bezpieczeństwo naszych danych. Co zrobić, aby mieć bezpieczne WiFi i ochronić się przed atakami hakerów oraz cyberprzestępców?

Zmień nazwę WiFi. Jak to zrobić?

Pierwszy sposób na zabezpieczenie naszego internetu to zmiana nazwy WiFi. Owszem, nie chodzi o hasło (jeszcze), ale nazwę, która wyświetla się np. podczas szukania sieci w telefonie, laptopie czy konsoli. Ale jak to, przecież widząc nazwę naszego routera i tak nie możemy się z nim połączyć bez hasła, prawda? Okazuje się, że niekoniecznie. Istnieją sposoby na to, aby taką szczątkową wiedzę wykorzystać do niecnych celów.

Po zainstalowaniu routera w większości przypadków ma on nazwę nadaną przez producenta. Może to być zatem nazwa modelu i firmy, lub inne, dość precyzyjne informacje na temat urządzenia. Coś, co dla nas jest ciągiem cyfr i znaków, dla hakerów oznacza sporo ciekawych informacji. Jest to identyfikator SSID, czyli nazwa sieci domowej. Warto zmienić go na coś, co utrudni weryfikację lub po prostu nie przekaże żadnych informacji o rodzaju urządzenia.

Jak zmienić SSID WiFi?

Zmiana nazwy WiFi (SSID) jest prosta i wymaga od nas zalogowania się do ustawień routera. W tym celu w wyszukiwarkę wpisujemy adres 192.168.0.1. Logujemy się przy pomocy hasła i w panelu administracyjnym możemy edytować poszczególne parametry, w tym również nazwę WiFi.

Zmiana hasła WiFi. To sposób na bezpieczeństwo

Zmiana hasła do WiFi to jedna z ważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić z naszym internetem. Nowe hasło to nie tylko sposób na pozbycie się niechcianych urządzeń z obrębu sieci. Dzięki temu zabezpieczymy nasz internet na przyszłość. Tym samym trudniej będzie komukolwiek podłączyć się do routera bez naszej zgody. Pamiętajmy, że nawet jeden lub dwa dodatkowe znaki w kombinacji sprawią, że hasło będzie wielokrotnie trudniejsze do złamania.

Jak zmienić hasło do WiFi? Podobnie jak w przypadku nazwy SSID, tak i tym razem musimy zalogować się do panelu sterowania routerem. Jeżeli producent urządzenia przygotował aplikację, to zrobimy to przy jej pomocy. W innym wypadku niezbędne okaże się logowanie przez przeglądarkę pod adresem 192.168.0.1 - tam możemy edytować parametry routera.

Jakie powinno być hasło do WiFi? Najlepiej, aby był to długi i zróżnicowany ciąg znaków, symboli i cyfr. Korzystajmy ze znaków specjalnych, wielkich i małych liter. Unikajmy oczywistych kombinacji, jak imię + data urodzenia i tym podobne. Najlepiej, jeżeli hasło nie będzie żadnym słowem czy zdaniem. Powinno być trudne do złamania.

Jak włączyć szyfrowanie sieci WiFi?

Chociaż większość używanych routerów jest wyposażona w funkcje szyfrowania, to opcja ta z reguły jest wyłączona. Oznacza to, że dane między naszym urządzeniem a punktem dostępowym nie są w zasadzie chronione. Wystarczy znać hasło, znaleźć się w obrębie sieci i można je bez problemu przechwycić.

Aby włączyć szyfrowanie, musimy uruchomić je z panelu administratora sieci. Ponownie wymagane jest zalogowanie się do routera, o czym więcej informacji znajdziecie wyżej. Wpisujemy adres, hasło i możemy zmienić poszczególne ustawienia. Warto pamiętać, że nie wszystkie routery obsługują nowoczesne protokoły szyfrowania. Co zrobić, gdy nasz router nie ma takich zabezpieczeń?

Najlepszą metodą w takiej sytuacji jest wymiana routera na nowszy. Nie warto w tym przypadku zbytnio zwlekać, gdyż zależy od tego bezpieczeństwo naszego internetu, danych osobowych i nie tylko. Jak kupić dobry router? Zwróć uwagę na obsługiwane częstotliwości, liczbę anten i zabezpieczenia.

Co to jest VPN i do czego służy?

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna pozwala użytkownikowi na bezpieczne przeglądanie internetu. Bezpieczne, bo prywatne. W ten sposób ograniczamy, lub nawet uniemożliwiamy śledzenie naszej aktywności czy zbieranie danych na nasz temat. Zalety VPN to również możliwość przeglądania zasobów internetu, do których teoretycznie nie mamy dostępu w naszej lokalizacji.

Nie jest to jednak antywirus, o czym należy pamiętać. VPN nie uchroni nas przed klikaniem w podejrzane linki czy podawaniem danych nie tam, gdzie trzeba. Ostatecznie to nasz zdrowy rozsądek stanowi potężną zaporę przed cyberzagrożeniami.