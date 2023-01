Co zamieszczono w mailu? Na pierwszy plan przede wszystkim wychodzi logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dane Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji umieszczone na samym dole wiadomości. Ma to oczywiście na celu uwiarygodnienie fałszywego maila. W treści czytamy nagłówek: "Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje", a następnie:

"W celu udzielenia pomocy ukraińskiemu reprezentacji dyplomatycznej w Warszawie organizowany jest zbiór informacji o obywatelach Ukrainy zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z proponowanym oświadczeniem posiadacze mieszkań muszą podać informacje o ukraińskich uchodźcach mieszkających w wynajmowanych kwaterach. Dane prosimy wysyłać na skrzynkę e-mail (tu podano adres mailowy) Ambasady Ukrainy w RP. W przypadku niedostarczenia informacji o obywatelach Ukrainy na właścicieli mieszkań zostanie nałożona grzywna zgodnie z Kodeksem administracyjnym RP. Niezbędne, obowiązkowe jest również powiadomienie o znanych faktach zamieszkania uchodźców z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Do wiadomości dołączono jeden załącznik — domniemane oświadczenie o cudzoziemcach przebywających w RP. Co może od razu zwrócić naszą uwagę, to błędy, takie jak sformułowanie "ukraińskiemu reprezentacji dyplomatycznej". Przestępcy próbują też wykorzystać nasz strach, grożąc nałożeniem grzywny.

Jako nadawca maila wyświetla się "sekretariat.dsmim", a do przesłania wiadomości użyto adresu "sekretariat.dsmim[@]mswia.pw" — nie jest to oficjalny mail Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji.

To nie pierwszy raz, kiedy próbowano podszyć się pod polskie ministerstwo

Ostatnio cyberprzestępcy obrali sobie za ofiarę Ministerstwo Finansów. Na fałszywej stronie internetowej oferowali pieniądze tym, którzy wypełnią wniosek. Nazwano to "jednorazowym zwrotem jednorazowego zadośćuczynienia", a chodziło oczywiście o wyłudzanie danych.

Dostałem takiego maila od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co robić?

Jeśli otrzymaliśmy e-maila o takiej treści, jak przytoczona powyżej, wiadomość najlepiej będzie zignorować. Próbę oszustwa można zgłosić do CERT Polska.