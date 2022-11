O sytuacji poinformował na swoim profilu na Twitterze Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.

Jak czytamy, reklamy publikowane są w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku. Mają one kierować do fałszywych artykułów, które mają zachęcić do zainwestowania w akcje popularnych przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystywane są też znane serwisy, takie jak gazeta.pl, Puls Biznesu czy Polskie Radio. Wszystkie te strony mają fałszywą domenę, pod którą prawdziwe podmioty zdecydowanie nie funkcjonują na co dzień.

W artykułach wychwalane są inwestycje w startupy, ale nie tylko, które mają być "sekretnym dochodem" Roberta Lewandowskiego. Przytaczani się też oczywiście eksperci, a cyberprzestępcy podszywają się pod firmy Gaz-System, Totalizator Sportowy, Polską Grupę Energetyczną oraz projekt Baltic Pipe, wykorzystując ich identyfikację wizualną. Wśród wizerunków piłkarzy widzimy także Wojciecha Szczęsnego - nie bez powodu, taka strategia ma wzbudzić ufność w nieświadomych użytkowników mediów społecznościowych.

Na zainteresowanych internautów mają czekać między innymi gwarantowane pieniądze w wysokości 10 tysięcy, trzeba tylko zainwestować określoną sumę pieniędzy, zostawiając uprzednio swoje zgłoszenie na fałszywej stronie internetowej i rozmawiając z oszustami przez telefon. Reklamy publikowane są z równie fałszywych kont np. o nazwie Insane Overdose czy Shirelyb Applin. Wszystkie są oznaczone jako sponsorowane, a ich treść nierzadko ma wątpliwej jakości opis (w tym po angielsku).

Natrafiłem na fałszywe ogłoszenie z wykorzystaniem wizerunków piłkarzy. Co robić?

Ogłoszenia tego typu należy oczywiście zignorować. Jeśli już znajdziemy się na fałszywej stronie internetowej, można ją zgłosić do zespołu CERT Polska, poprzez stronę incydent.cert.pl/domena.