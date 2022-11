Dostałeś podejrzanego SMS-a od firmy FedEx? Uwaga, nadawcą mogą być oszuści

O incydencie poinformował zespół specjalistów CyberRescue na swoim profilu na Facebooku.

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości tekstowe "w sprawie paczki", w których podszywają się pod firmę kurierską FedEx. W SMS-ie znajduje się link. Jeśli w niego klikniemy, znajdziemy się na stronie internetowej, na której wyświetli się powiadomienie, że... wygraliśmy nowego smartfona. Już teraz może nam się zapalić czerwona lampka - w końcu ponoć sprawdzaliśmy informacje o paczce. Na stronie możemy przeczytać, że smartfon zaraz będzie nasz, musimy tylko wpłacić niewielką sumę za dostawę. Aby to zrobić, trzeba wpisać swoje dane z karty. Jak można się domyślić, żadnego smartfona nigdy nie dostaniemy. W ten sposób uruchomimy za to płatną subskrypcję, która co miesiąc będzie nam potrącała z konta pieniądze.

To nie jednorazowy przypadek. Wykorzystana metoda jest dość popularna

Wczoraj opisywaliśmy niemal identyczny przypadek, jednak związany z firmą MediaMarkt. Oszuści wysyłali SMS-y w sprawie przesyłki, a po kliknięciu na link, klienci sklepu dowiadywali się, że wygrali najnowszego iPhone’a 14 Pro.

Dostałem podejrzanego SMS-a od firmy FedEx w sprawie paczki. Co robić?

Jeśli otrzymana wiadomość tekstowa wzbudza nasze wątpliwości, możemy skontaktować się z firmą FedEx. Nie powinniśmy klikać w umieszczony w SMS-ie link - jeśli jednak to zrobimy, pod żadnym pozorem nie podawajmy swoich danych, w tym danych z karty. SMS-a najlepiej zignorować lub usunąć, a nadawcę zablokować.

Incydent możemy też zgłosić do CERT-u na numer 799 448 084, przekazując wiadomość dalej bez ingerowania w jej treść.