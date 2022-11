SMS z numeru 511 404 258 o wygranej: To nie Media Markt, to oszuści

SMS z Media Markt o wygranej to ściema. Wiadomość możesz dostać niezależnie od tego czy faktycznie zamawiałeś jakieś produkty, czy też nie. Szczególną ostrożność w przypadku tego typu ataków należy zachować teraz, w związku z nadchodzącym Black Friday. Listopad i grudzień to czas wzmożonej aktywności oszustów. Jak należy zareagować na taką wiadomość SMS?

