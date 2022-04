Rowerzysta z Buczy tuż przed śmiercią na nagraniu z drona

Dziennikarze z serwisu śledczego Bellingcat podali, że nagranie zostało wykonane z drona 3 marca. Wówczas Bucza była kontrolowana przez wojska rosyjskie. Na nagraniu widać starszego człowieka prowadzącego rower w kierunku ulicy Jabłońskiej, gdzie stały wozy opancerzone rosyjskiej armii.

Wideo youtube

Mieszkaniec Buczy zginął od kilku strzałów oddanych z jednego z wozów opancerzonych. Na filmie widać ten moment. Zdjęcia zwłok starszej osoby z rowerem, kilka dni temu obiegły cały świat. Eksperci uważają, że jest to kolejny niezbity dowód na mordowanie cywili przez rosyjskie wojska.

- Miejsce, w którym zastrzelono rowerzystę, zostało sfilmowane po wkroczeniu wojsk ukraińskich do Buczy, gdzie wyraźnie widać zwłoki obok roweru - dodają dziennikarze Bellingcat.

Opublikowane wczoraj obrazy satelitarne przez firmę Maxar Technologies potwierdzają, że nagranie z drona powstało na początku marca. Otóż na ujęciu z drona, na ulicy Jabłońskiej, widoczny jest nietknięty budynek, tymczasem na obrazach satelitarnych jest już zniszczony. Wskazuje to, że nagranie z drona powstało wcześniej.

"Co teraz powiedzą rosyjskie władze?" - pyta kanał Nexta. Jego dziennikarze są wstrząśnięci wypowiedzią przedstawicieli rosyjskiego Ministerstwa Obrony, którzy twierdzą, że to mistyfikacja, a ciała zostały niedawno podłożone, by upozorować zbrodnię i obwinić za nią Rosję.