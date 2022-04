Zwłoki na ulicach Buczy na zdjęciach z kosmosu. Rosjanie kłamią

W zeszły weekend w mediach pojawiły się obrazy ukraińskich cywilów na ulicach Buczy zabitych w bestialski sposób przez rosyjskich żołnierzy. Niektórzy mieli związane ręce, a inni mieli rany postrzałowe w głowę.

Zdjęcie Zwłoki mieszkańców Buczy widoczne z satelity / MAXAR TECHNOLOGIES / materiały prasowe

Początkowo rosyjskie Ministerstwo Obrony odmówiło odpowiedzialności za te wydarzenie, jednak już w niedzielnym poście na Telegramie zasugerowało, że to mistyfikacja, i ciała zostały niedawno podłożone, by upozorować zbrodnię i obwinić za nią Rosję.

Zdjęcie Zwłoki w Buczy w widoku z ulicy i z satelity / Kievskiy Dvizh/ Instagram / Maxar Technologies / Twitter

Analiza zdjęć satelitarnych przez dziennikarzy The New York Times obala twierdzenia Rosji, że do masakry ludności cywilnej w Buczy, leżącej na przedmieściach Kijowa, doszło już po opuszczeniu miasta przez rosyjskich żołnierzy. To już kolejne kłamstwo Kremla, które zostało ujawnione, dzięki zdjęciom satelitarnym.

Reklama

Na obrazach wykonanych przez firmę Maxar Technologies możemy zobaczyć zwłoki ofiar rosyjskich żołnierzy. Znajdują się one wzdłuż ulicy Jabłońskiej w Buczy. Jeśli ktoś twierdzi, że zostały sfałszowane, na dowód dziennikarze opublikowali też zdjęcia wykonane bezpośrednio z ulic Buczy. Pokrywają się one ze zdjęciami satelitarnymi. Te same zwłoki są widoczne z kosmosu i z perspektywy ulicy.

Z kolei przegląd filmów i zdjęć satelitarnych przez The Times pokazuje, że ciała co najmniej 11 cywilów leżały na ulicy od 11 marca, czyli od ponad trzech tygodni, kiedy jeszcze rosyjskie wojsko w pełni kontrolowało miasto. Rosjanie wycofali się z Buczy dopiero 30 marca.